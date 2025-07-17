Челябинская область масштабно отмечает 80-летие атомной промышленности

Во многих городах региона проходят праздничные мероприятия

Челябинская область подготовила обширную программу мероприятий, посвященных 80-летию атомной промышленности России. Губернатор Алексей Текслер представил план празднования на заседании федерального оргкомитета в Москве под руководством Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента, сообщает пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер подчеркнул важность атомной отрасли для региона, где расположены три закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО): Озерск, Снежинск и Трехгорный. Развитие этих городов является одним из приоритетов регионального правительства.

В рамках юбилея запланировано более 90 мероприятий, охватывающих различные аспекты: от популяризации достижений отрасли до патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов. Мероприятия пройдут не только в ЗАТО, но и в Челябинске, Магнитогорске и других городах области. Особое внимание уделяется шести ключевым событиям, среди которых уже состоявшиеся празднования в Озерске и Снежинске, посвященные юбилеям градообразующих предприятий. В планах — торжества в Трехгорном и участие в тематическом этапе марафона Российского общества «Знание».

Важной составляющей празднования станет III Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки». Он состоится 25-26 сентября 2025 года в Челябинске и Озерске. Форум направлен на популяризацию достижений российских ученых и укрепление научно-технологического суверенитета страны.

«Мы стремимся не только донести до людей информацию о исторических событиях, но и укрепить у молодого поколения чувство гордости за достижения атомной отрасли, заинтересовать перспективами работы в этой сфере, привлечь молодежь в технические вузы на профильные специальности и в наши „атомные“ города. То есть это и профориентационная работа», — отметил Алексей Текслер.

Региональное правительство активно сотрудничает с «Росатомом» в реализации программ развития ЗАТО, таких как «Наш двор — наш город» (Озерск) и «Наш Снежинск», а также в разработке мастер-планов развития всех трех челябинских ЗАТО. Цель — создание комфортных условий для жизни и работы, способствующих привлечению и закреплению молодых специалистов.