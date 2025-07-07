В Челябинске открылась выставка к 80‑летию атомной отрасли

На 30 планшетах показывают, как проходит жизнь в закрытых городах



В Челябинске 7 июля открылась выставка «Гордость. Вдохновение. Мечта», посвященная 80‑летию атомной отрасли России. Стенды размещены на улице Кирова. Там представлены фотографии из детства и юности Игоря Курчатова. Один из блоков рассказывает о прославленных «атомных» городах Челябинской области: производственном объединении «Маяк» в Озерске, российском федеральном ядерном центре в Снежинске и приборостроительном заводе в Трехгорном.





«Этот проект получился благодаря сотрудничеству с атомными городами. Архив организовал эту выставку. Мы подготовили историческую часть», — сказал заместитель директора по науке Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин.

Николай Антипин отметил, что особый акцент они сделали на роли Игоря Курчатова. Хотели рассказать о том, чем сегодня живут эти города, посмотреть на тех, кто там живет.

Один из стендов посвящен Борису Курчатову. Его открытия и разработки в области радиохимии и физики ядерного деления сыграли фундаментальную роль в становлении отрасли. Научный вклад Бориса Курчатова в развитие атомной промышленности продолжает вдохновлять современных ученых и инженеров.





«Запись о рождении Бориса, брата Игоря Курчатова, также хранится в метрической книге. Так получилось, что он всегда был в тени своего брата. Это был великий человек и великий ученый. Борис прожил достаточно большую жизнь, был профессором и работал в институте в лаборатории № 2 с Игорем Курчатовым. Он возглавлял отдел, был причастен к атомной промышленности. Но мало кто о нем знает», — заметила главный археограф ОГАЧО Галина Кибиткина.

Госкорпорация «Росатом» и сейчас внедряет инновационные технологии в самых разных областях. Компания играет ключевую роль в поддержке инфраструктуры Северного морского пути, производит передовые материалы и разрабатывает эффективные препараты для ядерной медицины. Главные идеи юбилейного года воплощены в трех словах — «гордость, вдохновение, мечта».

Выставка будет работать до 15 октября. Возрастное ограничение (0+).

Автор: Яна Копылова