/ Почти треть молочной продукции на Южном Урале не соответствует заявленному качеству

Россельхознадзор озвучил результаты исследований.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области провели лабораторный контроль молочной продукции. Почти 27% исследуемых проб не соответствуют требованиям технических регламентов. Проверке подверглись молоко питьевое, масло сливочное, сметана, сыр, творог и кисломолочная продукция. Выявлены растительные жиры, массовая доля жира и показатели безопасности не соответствуют качеству. В некоторых партиях эксперты обнаружили крахмал. Вся эта продукция реализуется в Челябинской области.

Одним из эффективных методов борьбы с производством и реализацией некачественной молочной продукции является переход на электронную ветеринарную сертификацию с использованием информационной системы «Меркурий», разработанной Россельхознадзором. Эта система обеспечит прозрачность действия всех участников рынка. С ее помощью можно будет добиться прослеживаемости продукции на всех стадиях производства и реализации. До перехода, который запланирован на 1 июля 2018 года, осталось 44 дня. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Евгений Бондаренко.

С начала этого года в России было исследовано почти 6 тысяч партий молока, из которых 24% не соответствует качественному составу, который заявлял их производитель. По данным российского союза предприятий молочной отрасли, в Челябинской области этот показатель выше на 3%.