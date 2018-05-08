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/ В супермаркете «Лента» обнаружили новые нарушения в хранении продуктов

В супермаркете «Лента» обнаружили новые нарушения в хранении продуктов

Проверку организовали после массового отравления покупателей.
сегодня в 17:05
  |  Общество

После массового отравления челябинцев салатами из «Ленты» в супермаркеты наведались специалисты Роспотбренадзора. Они проверили все точки. Выяснилось, что источниками пищевого отравления были яйца и майонез, входившие в список ингредиентов опасных салатов. Роспотребнадзор также проверил условия хранения продуктов в супермаркете. Здесь тоже выявлены нарушения.

Была плановая проверка нашего управления Россельхознадзора по Челябинской области. Были выявлены нарушения условий хранения продукции. Мясная продукция была расположена вплотную к стенам холодильный камеры. По регламенту расстояние должно быть не менее 30 сантиметров. Неправильное охлаждение и нарушение температурного режима приводят к порче продукции. Нарушения в ходе проверки были устранены. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Геннадий Кринов.

Подобные нарушения не могли привести к появлению сальмонеллеза. Вирус уже содержится в продуктах. Убить сальмонеллу можно с помощью термической обработки. Специалисты говорят, что при 70 градусах Цельсия вирус погибает за минуту. При этом определить на глаз, есть ли сальмонелла в продуктах, нельзя.

Никакого особенного вкуса или запаха у продуктов инфицированных нет. Чаще всего вирус содержат яйца и мясо, плохо обработанные термически. Чтобы предупредить заражение, должны соблюдаться все условия на кухне: отдельные доски для сырых продуктов, отдельные — для мясных, для готовых. Если человек болеет, от него могут заразиться и другие, нужна отдельная посуда и тщательная дезинфекция. — прокомментировала сайту «Первый областной» главный внештатный инфекционист управления здравоохранения Екатерина Стенько.

Известно, что все 26 отравившихся человек идут на поправку. В скором времени их могут выписать.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели стало известно о пищевом отравлении челябинцев. Подозрение упало на некачественные салаты, купленные всеми пострадавшими в магазинах торговой сети «Лента». В частности, «мимозу» и «селедку под шубой». После проверки супермаркетов стало понятно, что пострадавших — 26 человек, а виной всему яйца и майонез.

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