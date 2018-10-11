/ Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»

Продукция южноуральских фирм соответствует ГОСТ.

Самое качественное молоко и производные продукты выявили представители «Роскачества». Они изучали самых популярных производителей продукции в России. Важно было, чтобы в составе не обнаружились растительные жиры, крахмал и другие загустители, сухое молоко, антибиотики, бактерии. Сразу два южноуральских молочных бренда удовлетворили требования, так что теперь претендуют на «Знак качества».

По результатам испытаний на государственный Знак качества смогут претендовать сразу 2 торговые марки из Челябинской области: «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко». Общий результат по России — 21 марки молока обладают повышенным качеством. Роскачество представило результаты межведомственной проверки молока, проведенной по поручению Правительства РФ совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора региона.

Уральских производителей молока, по данным исследования, назвали самыми честными. Вся их продукция полностью соответствует ГОСТ.