Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.18 -0.22 76.07 -0.14
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»

Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»

Продукция южноуральских фирм соответствует ГОСТ.
сегодня в 17:18
  |  Общество

Самое качественное молоко и производные продукты выявили представители «Роскачества». Они изучали самых популярных производителей продукции в России. Важно было, чтобы в составе не обнаружились растительные жиры, крахмал и другие загустители, сухое молоко, антибиотики, бактерии. Сразу два южноуральских молочных бренда удовлетворили требования, так что теперь претендуют на «Знак качества».

По результатам испытаний на государственный Знак качества смогут претендовать сразу 2 торговые марки из Челябинской области: «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко». Общий результат по России — 21 марки молока обладают повышенным качеством. Роскачество представило результаты межведомственной проверки молока, проведенной по поручению Правительства РФ совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора региона.

Уральских производителей молока, по данным исследования, назвали самыми честными. Вся их продукция полностью соответствует ГОСТ.

Общество
Почти треть молочной продукции на Южном Урале не соответствует заявленному качеству
17.05.2018
Почти треть молочной продукции на Южном Урале не соответствует заявленному качеству
Общество
Молочную продукцию с растительными жирами начнут маркировать по-особенному
07.02.2018
Молочную продукцию с растительными жирами начнут маркировать по-особенному
Общество
Россельхознадор России запретил ввоз «молочки» из Белоруссии
19.05.2017
Россельхознадор России запретил ввоз «молочки» из Белоруссии
Наука
Молочный коктейль назван опасным для организма
26.01.2017
Молочный коктейль назван опасным для организма
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
С разгромным счетом «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву»
сегодня в 19:28
С разгромным счетом «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву»
Общество
Челябинским детям расскажут о важности мытья рук
сегодня в 19:02
Челябинским детям расскажут о важности мытья рук
Общество
Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»
сегодня в 17:18
Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»
Спорт
«Золото» ветеранских соревнований привез борец из Челябинской области
сегодня в 16:54
«Золото» ветеранских соревнований привез борец из Челябинской области
Общество
Расписание пассажирских поездов изменится в начале зимы
сегодня в 16:41
Расписание пассажирских поездов изменится в начале зимы
Хоккей
КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»
сегодня в 16:25
КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»
Происшествия
Челябинец, создавший огромный футбольный мяч, попал в аварию в Крыму
  
сегодня в 15:25
Челябинец, создавший огромный футбольный мяч, попал в аварию в Крыму
Происшествия
Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС
  
сегодня в 15:20
Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6