«Плодушку» реконструируют к 1 октября

Территория находилась в запустении почти 30 лет.

В Ленинском районе Челябинска будет реконструирована парк «Плодушка». Об этом заявил глава района Александр Орел во время визита Алексея Текслера.

Для Ленинского района это весьма важное место. В советское время здесь была организована плодоовощная зональная опытная станция, которая позднее стала филиалом Тимирязевского аграрного института. К сожалению, в 90-ые за территорией перестали следить, что привело к запустению места. Однако 2 года назад земля была передана из федеральной собственности Челябинску.

«Есть рабочая документация, и я надеюсь, что мы сможем сделать одно из самых красивых мест в Челябинске. В этом году территория попала в федеральную программу «Формирование современной городской среды», по которой было выделено 37 миллионов рублей для проведения первого этапа благоустройства. Мы провели санитарную отчистку и занимаемся строительством прогулочных аллей и дорожек», — заявил Александр Орел.

Глава Ленинского района добавил, что на данный момент все работы идут в соответствии с графиком, а сдать проект планируют 1 октября этого года. Кроме того, три миллиона рублей, выделенные по городской программе «Реальные дела», потратят на освещение центральной аллеи территории.

Напомним, что сегодня, 9 августа, Алексей Текслер работает в Ленинском районе Челябинска. Глава региона, которого сопровождает также врип мэра города Наталья Котова, посетят городскую клиническую больницу №9, стадионы района, Театр современного танца и предприятие «Электромашина».