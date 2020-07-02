Большая медицинская маска в благодарность врачам появилась в Миассе

Арт-объект установили на территории второй горбольницы.

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В Миассе установили большую медицинскую маску. Стенд с одним из главных символов пандемии коронавируса появился возле административного корпуса городской больницы № 2. Таким образом было решено увековечить труд медиков, о чём свидетельствует надпись «Благодарим вас, что вы работаете для нас».



Автором памятника является кузнец художественной ковки Назар Хыдыров. Идею сделать большую маску в знак благодарности мастеру подала жена. Сам кузнец отметил, что таким образом хотел выразить благодарность врачам, которые жертвуют собой в период пандемии.

«Идея с маленькой маской изначально была моя. Жена подала идею сделать большую маску. Изготавливали мы её в течение месяца. Были свои сложности, в процессе мы даже испортили один материал. Первую маску пришлось переделывать, в итоге со второй попытки получилась такая маска. В основном использовался черный листовой металл. Сама маска загрунтована и покрашена в белый цвет. Стенд под неё сделан из профильной трубы, и сварены листы для защиты»,— отметил кузнец художественной ковки Назар Хыдыров.

Задумку кузнеца по достоинству оценили жители Миасса. Они говорят, что такой знак внимания должен порадовать врачей. Представители второй горбольницы в социальных сетях выразили надежду, что уже в скором времени пандемия останется в прошлом, а большая маска станет напоминанием о непростом времени.