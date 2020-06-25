Врач-педиатр скончалась от коронавируса в Миассе

Женщине было 52 года.

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В Миассе от пневмонии, вызванной коронавирусом скончалась врач-педиатр городской детской поликлиники. На момент гибели женщине было 52 года, 29 из которых она проработала в медицине, сообщили в пресс-службе областного минздрава.



Болезнь начала развиваться у женщины 11 июня. Из-за высокой температуры и недомогания она не вышла на работу. 15 июня погибшая вызвала скорую. Компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию с подозрением на ковид.

«Женщину госпитализировали на базу в ММЦ Северный, состояние средней степени тяжести. Далее пришло лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции. 21 июня ухудшение состояния, переведена в реанимацию. С 24 июня на ИВЛ. Но, несмотря на все предпринятые усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, женщина скончалась»,— сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что среди коллег погибшего врача вспоминают как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии специалиста.

Всего за период пандемии в Челябинской области скончался 131 человек с коронавирусом. Четверо из них умерли за прошедшие сутки.