Минэкологии построит здание возле Сада камней в Челябинске

Визит-центр возведут с сохранением территории.

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Рядом с садом камней в Челябинске появится экологический Визит-центр. Его построят в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».



Заказчиком объекта выступило министерство экологии Челябинской области. Площадь двухэтажного здания мансардного типа составит около 400 квадратных метров. По планам визит центр будет представлять собой площадку для эколого-просветительской работы, развития экологического туризма, и объединит все территории Южного Урала со статусом «Особо охраняемые памятники природы»

«Центр станет знаковым объектом для развития экотуризма в области и особо охраняемых территорий. Здесь можно будет в интерактивной форме познакомиться со всеми ООПТ региона, побывать на экотропах, не покидая здания. Также здесь будет проводиться эколого-просветительская работа, планируем проводить интересные и полезные лекции, занятия со школьниками, учебу для эковолонтеров. Отсюда будут начинаться экскурсии по экотропам в Челябинском городском бору»,— отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В ведомстве подчёркивают, что при строительстве объекта сам Сад камней останется нетронутым. Не потребуется и снос деревьев. Также в минэкологии заявили о благоустройстве прилегающей территории.