200 мешков с мусором было собрано на озере Большой Кисегач

В Челябинской области завершилась серия субботников на водоёмах.

Послушать 00:00

Челябинские волонтёры собрали более двух тонн мусора в рамках заключительного субботника Минэкологии и общественной организации «Детские и молодёжные социальные инициативы». С берегов озера Большой Кисегач было собрано более 200 мешков отходов. Всего в их сборе участвовало около 70 добровольцев, которые очистили берег и окрестности водоёма.



Серия мероприятий по уборке южноуральских озёр стартовала больше недели назад, 15 августа. Во время акции волонтёры навели порядок на берегах озёр Еловое, Чебаркуль и Большой Кисегач. В процессе очистки участвовали и профессиональные дайверы, которые убрались на дне водоёмов.

«При помощи дайв-бота, аквалангисты погружались в глубинные ямы и обследовали дно и жизнь „Третьего измерения“ (так называют водную толщу в сообществе дайверов). Дно озер Южного Урала в основном покрыто большим слоем сапропеля. Таким образом, выброшенный в воду, сдутый ветром или укатившийся мусор весь будет поглощен озерами и последующую 1000 лет проведёт на дне»,— рассказал руководитель проекта, президент организации «ДИМСИ» Павел Бубенков.

Всего в акции приняли участие более 300 человек, которые собрали около 10 тонн мусора. Собранные отходы отсортировали, 30% объема составили пластиковые бутылки, 25% — стеклянная тара, бутылки и бой, 15 процентов — пластиковые фантики, пакеты и пленки, 10% — металл, 20% — мусор, подлежащий утилизации. Далее их доставят на Полигон ТБО, где они пройдут дальнейшую сортировку.