На станции Челябинск-Главный вагон грузового поезда сошел с рельсов

На месте происшествия работают следователи

Сегодня утром, 11 августа, на станции Челябинск-Главный сошел с рельсов вагон грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

По предварительной информации, ЧП случилось при роспуске состава из 63 вагонов. Сошла одна колесная пара. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают прокуратура и следователи.

«Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — рассказали в ведомстве.

Накануне на этой же станции при роспуске вагонов два из них сошли с рельсов.

