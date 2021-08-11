Сегодня утром, 11 августа, на станции Челябинск-Главный сошел с рельсов вагон грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.
По предварительной информации, ЧП случилось при роспуске состава из 63 вагонов. Сошла одна колесная пара. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают прокуратура и следователи.
«Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — рассказали в ведомстве.
Накануне на этой же станции при роспуске вагонов два из них сошли с рельсов.