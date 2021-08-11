В челябинском музее телеканал «Моя планета» снимает фильм о самой древней колеснице в мире

Ученые считают, что ее изобрели на Южном Урале

Сотрудники телеканала «Моя планета» приехали в Челябинск, чтобы снять фильм о синташтинской колеснице. Отпечаток колеса и фрагменты древней колесницы были найдены в Брединском районе на берегу реки Синташта. Исследования показали, что находке более 4000 лет. Благодаря этому открытию ученые предполагают, что первая колесница была изобретена не в Египте, а на Южном Урале. Чтобы узнать подробнее об этом, ведущие и оператор федерального телеканала отправились в Исторический музей Южного Урала.

«Мы хотим снять этот фильм, чтобы рассказать всей стране о чудесах Аркаима, о том, какой вклад внесла синташтинская культура в мировое развитие. Сверхзадача проекта — рассказать не просто о культурах прошлого, а о том, что эти культуры говорят о нас сегодняшних. Как изменился мир за 4000 лет, стали ли мы гуманнее и т. д.»,

— рассказала автор сценария фильма Алена Быкова.

На съемки пригласили археолога Андрея Епимахова. Он принимал участие в раскопках Синташты и Аркаима. Археолог объяснил, почему ученые считают, что первая колесница была собрана на Южном Урале, а потом это изобретение распространилось по всему миру.

Центральной частью сюжета станет эксперимент по воссозданию синташтинской колесницы. Этим проектом занимается Иван Семьян — глава челябинского центра экспериментальной археологии «Археос». Съемочная группа уже успела побывать в лаборатории, чтобы пообщаться с Иваном и увидеть, как продвигается эксперимент.

Также съемки проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, авторы надеются узнать мнение зарубежного эксперта о синташтинской колеснице.

Голосом фильма станет актер Сергей Пускепалис — несколько лет он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра и знаком с историей Аркаима.

В эфир документальный фильм выйдет в следующем году.