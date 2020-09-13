45 кубометров мусора оставили челябинцы после празднования Дня города

Всю ночь улицы мегаполиса приводили в порядок.

Послушать 00:00

В Челябинске вчера, 12 сентября, отпраздновали День города. Из-за угрозы распространения COVID-19, по рекомендации эпидемиологов, большая часть мероприятий прошла в онлайн-формате. Все же часть праздничных гуляний прошли на улицах городах. Площадки, на которых устроили празднование, собирали от 500 до 35 тысяч челябинцев и гостей города.

Однако после того, как празднование завершилось, на улицах города осталось много мусора.

«С полуночи до семи утра проводилась уборка центральной части города, где было больше всего гостей. В уборке задействовали 37 дорожных рабочих, 5 уличных пылесосов, 4 МТЗ, 5 самосвалов», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Из центра Челябинска за минувшую ночь вывезли 45 кубических метров мусора, который остался после празднования Дня города.