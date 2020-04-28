Платежи никто не отменял: Южноуральцы задолжали более 17 миллиардов рублей за ЖКХ

Жители региона неправильно решили, что в режиме самоизоляции «коммуналку» оплачивать не нужно.

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Правительство Российской Федерации в начале апреля утвердило отмену пени за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до конца года. Таким образом кабмин решил «сгладить» негативные явления в связи с режимом самоизоляции и пандемии коронавируса.

Но многие восприняли это как призыв: «не платить за ЖКХ». Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль рассказал сегодня, 28 апреля, что задолженность южноуральцев за ЖКХ составляет более 17 миллиардов рублей.

«У нас растет задолженность по ЖКХ. За март и апрель платежи значительно сократились. Задолженность все равно никуда не денется, все законные методы работы с неплательщиками будут использоваться», — заявил Сергей Шаль.

Заместитель губернатора также отметил, что повышения коммунальных платежей в регионе не ожидается.

«Индекс роста коммунальных платежей не больше индекса роста инфляции. Смысла и оснований повышать оплату за ЖКХ нет, ведь кто платить за это будет», — подчеркнул Сергей Шаль.

Вместе с этим, в правительстве Челябинской области заверили, что все запланированные с жилищно-коммунальным хозяйством национальные проекты будут выполнены. Господдержка на это увеличена более, чем в три раза. А на подготовку к предстоящей зиме из бюджета будет выделено более одного миллиарда рублей.