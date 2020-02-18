В России хотят запретить отключать должникам услуги ЖКХ

Данная инициатива больше вредит соседям неплательщиков.

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Поправки в одну из статей Жилищного кодекса рассмотрят в Государственной думе. На повестку поднимут вопрос о запрете на отключение коммунальных услуг неплательщикам.

Зачастую данная мера становится губительной не для того, кто не оплатил свои счета, а для тех, кто проживает по соседству.

«Сейчас используют две подобные меры: ограничивают электроэнергию и блокируют канализацию. За все годы наличия данных мер они вызывали споры. Когда устанавливается заглушка на канализацию квартиры, где собственником является асоциальный элемент, то достичь желаемого результата не получается. Оплата так и не поступает, а страдают соседи. По ограничению электроэнергии — не всегда эту процедуру проводят по правилам, к тому же некоторые коммунальщики используют данную меру даже при наличии долга в несколько тысяч», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

Для того, чтобы отключить помещение от электроэнергии, собственника должны уведомить, вручить извещение под роспись. Данные правила соблюдают крайне редко.

Поправка, запрещающая отключение коммунальных услуг, позволит облегчить жизнь соседям неплательщика. Получить оплату от того, кто не платит по счетам, можно иными способами, которые отражены в Гражданском кодексе: начисление пени или взыскание долга в судебном порядке.