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/ Челябинск должен войти в плановый режим по уборке мусора с понедельника

Челябинск должен войти в плановый режим по уборке мусора с понедельника

За выходные перевозчики очистят все контейнерные площадки.
сегодня в 18:34
  |  Общество

Борис Дубровский изучил все обстоятельства мусорного коллапса и пути его решения. Сразу по возвращении из командировки губернатор включился в проблему. Он отметил, что уже в понедельник вопрос вывоза мусора должен быть снят с повестки. А значит, на продуктивную и активную работу остается два дня.

Нужно выработать меры, которые позволят ликвидировать эту проблему, войти в плановый режим работы и сформировать стабильную и долгосрочную стратегию. Решение о закрытии челябинской свалки было выверено, осмыслено и просчитано. Обратной дороги нет: свалка закрыта окончательно и бесповоротно. Те подрядчики, которые в одностороннем порядке отказались вывозить мусор на новый полигон, проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. — высказал свое мнение Борис Дубровский.

Глава региона напомнил, что 88,7 миллиона рублей были выделены как раз на помощь подрядчикам, для оплаты увеличившегося транспортного плеча. Поэтому проблем с выполнением услуг не должно было возникнуть. Эту же мысль подтвердил мэр Евгений Тефтелев.

Всем сразу было известно, что будет компенсация. 6 операторов продолжают работать. Знали и те перевозчики, которые отказались. Они считают, что им и этих денег не хватает. — пояснил градоначальник.

Евгений Тефтелев также сообщил, что Металлургический район уже является образцом чистоты в городе. Почти все контейнерные площадки там посетили мусоровозы. В субботу заканчивается работа на ЧТЗ и в Советском районе. В воскресенье перевозчики должны пройти все площадки в Курчатовском, Калининском, Ленинском и Центральном районах.

Так, все 2700 площадок будут очищены. И с понедельника начнется текущая работа по уборке мусора.

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