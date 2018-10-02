/ Перевозчики получили утвержденные маршруты для уборки мусора

В городе работают 80 машин.

Уборка мусора в Челябинске теперь проводится по графику. В городе работают 80 спецмашин. Чтобы обслужить все контейнерные площадки, операторов выпускают в две смены. Теперь все перевозчики работают по своему маршруту, который должны были выучить за дни усиленной работы. Режим Ч С в городе решили сохранить.

Я хочу вас всех еще раз взбодрить! При этом я прекрасно понимаю, что все мы третью неделю работаем в авральном режиме, без выходных, и практически круглосуточно, но расслабляться рано. И это касается не только районных администраций, но и перевозчиков, в частности ООО «ЦКС». Сегодня объяснить отставание от графика тем, что водители не местные, уже не получится. Все маршруты у вас на руках. — сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Отметим, что 1 октября на полигон в Полетаево вывезли 904 тонны бытовых отходов. Необслуженных контейнеров, в том числе в частном секторе, нет.