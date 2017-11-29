/ РЖД объявили о распродаже плацкартных мест на внутрироссийские поезда

Продажа билетов за половину цены продлится до 4 декабря.

Российские железные дороги объявили о праздничной распродаже. Компания установила 50% скидку на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе в поездах, следующих внутри страны. Приобрести билеты со скидкой можно до 4 декабря, а отправиться в поездку по ним — с 28 ноября по 27 декабря текущего года.



Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается «Федеральной пассажирской компанией» — дочернее общество ОАО «РЖД», 3 декабря. — сообщили в пресс-службе РЖД.



Напомним, ранее Российские железные дороги на три недели приостановили продажу билетов в общие и плацкартные вагоны. Это вызвано тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки.