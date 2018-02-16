/ Народная распродажа, праздник цен и розыгрыш 50 тысяч рублей в Снежинске

Жителей приглашают на открытие магазина «Галамарт».

16 и 17 февраля в Снежинске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж федеральной сети «Галамарт». Для жителей состоится настоящий праздник с розыгрышами и развлекательными мероприятиями в режиме нон-стоп. Электрический чайник за 199 рублей, подушка за 99 рублей и много других товаров по самым низким ценам в новом народном магазине.



Первых покупателей ждет гарантированный подарок за каждые потраченные 500 рублей. Главный подарок праздника — сертификат на 50 тысяч рублей.

В этот день состоится знаменитый уже на всю Россию галарозыгрыш «Успей за 60 секунд». У вас будет целая минута, чтобы вынести из магазина все, что вы успеете взять в руки. Совершенно бесплатно. А взять можно многое — электродрель, блендер, мультиварку, и даже все вместе!







Что такое «Галамарт»?

Огромный ассортимент товаров в «Галамарте», более 7 тысяч наименований, позволит найти все, что нужно для каждого члена семьи. Товары для дома, дачи, туризма, посуда, инструменты, детские игрушки, канцелярия.



В магазинах «Галамарт» вы не найдете просроченных продуктов по низкой цене, компания предлагает только те товары, которые реально могут быть дешевыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Бытовые мелочи, лампочки, батарейки и даже строительные инструменты нужны всегда.



Экономная и разумная покупка с «Галамарт» становится привычкой. Магазин в Снежинске уже работает. «Галамарт» заботится о том, чтобы вы без проблем и в любое время могли приобрести все необходимое и по доступным ценам. Теперь не нужно ждать праздников или копить баллы на карте. Скидки каждый день с утра и до вечера — это «Галамарт»!



Покупателей ждут по адресам:

Снежинск, ТЦ Меркурий,

Ул. Академика Забабахина, 19

Сайт: www.galamart.ru

«ВКонтакте»: https://vk.com/galamart_official

Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города)

