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/ Народная распродажа, праздник цен и розыгрыш 50 тысяч рублей в Снежинске

Народная распродажа, праздник цен и розыгрыш 50 тысяч рублей в Снежинске

Жителей приглашают на открытие магазина «Галамарт».
сегодня в 09:23
  |  Общество

16 и 17 февраля в Снежинске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж федеральной сети «Галамарт». Для жителей состоится настоящий праздник с розыгрышами и развлекательными мероприятиями в режиме нон-стоп. Электрический чайник за 199 рублей, подушка за 99 рублей и много других товаров по самым низким ценам в новом народном магазине.

Первых покупателей ждет гарантированный подарок за каждые потраченные 500 рублей. Главный подарок праздника — сертификат на 50 тысяч рублей.
В этот день состоится знаменитый уже на всю Россию галарозыгрыш «Успей за 60 секунд». У вас будет целая минута, чтобы вынести из магазина все, что вы успеете взять в руки. Совершенно бесплатно. А взять можно многое — электродрель, блендер, мультиварку, и даже все вместе!


Что такое «Галамарт»?
Огромный ассортимент товаров в «Галамарте», более 7 тысяч наименований, позволит найти все, что нужно для каждого члена семьи. Товары для дома, дачи, туризма, посуда, инструменты, детские игрушки, канцелярия.

В магазинах «Галамарт» вы не найдете просроченных продуктов по низкой цене, компания предлагает только те товары, которые реально могут быть дешевыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Бытовые мелочи, лампочки, батарейки и даже строительные инструменты нужны всегда.

Экономная и разумная покупка с «Галамарт» становится привычкой. Магазин в Снежинске уже работает. «Галамарт» заботится о том, чтобы вы без проблем и в любое время могли приобрести все необходимое и по доступным ценам. Теперь не нужно ждать праздников или копить баллы на карте. Скидки каждый день с утра и до вечера — это «Галамарт»!

Покупателей ждут по адресам:
Снежинск, ТЦ Меркурий,
Ул. Академика Забабахина, 19
Сайт: www.galamart.ru
«ВКонтакте»: https://vk.com/galamart_official
Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города)

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