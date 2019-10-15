«Испугаться не успел»: преподаватель колледжа рассказал, как спас падающего из окна ребенка

Инцидент произошел в Миассе, малыш выпал с третьего этажа.

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В Миассе 4-летний мальчик оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна третьего этажа дома, но до земли долететь не сумел. К счастью, в этот момент мимо проходил местный житель. Мужчина поймал ребенка налету, малыш не пострадал. Однако медицинская помощь потребовалась самому спасителю. По словам коллег мужчины, он получил разрыв мышцы и сильный ушиб плеча, когда ловил «юного каскадера».

Преподаватель Миасского машиностроительного колледжа Александр Каблуков не считает свой поступок героическим, поэтому долгое время не хотел о нем рассказывать, но все-таки поделился деталями произошедшего с корреспондентами ОТВ.

«Все произошло в четверг, 10 октября. Я возвращался домой уже в темное время суток, был седьмой час. Когда прохожу, всегда обращаю внимание на этажи. Смотрю, на балконе начинает выдвигаться сетка, вслед за ней уже получилось то, что получилось. Юного каскадера, слава богу, удалось поймать. Мальчик, по-моему, даже испугаться не успел, был возвращен бабушке, сетка тоже. Я считаю, что повезло всем», — рассказал Александр Каблуков.

Южноуралец уверен, что на его месте так поступил бы каждый. В данной ситуации был единственный верный выход — ловить ребенка.