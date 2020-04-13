Кота, угодившего в вентиляционную шахту, вызволили в Челябинске

Животное просидело в заточении четверо суток.

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В Челябинске из вентиляционной шахты извлекли кота, который провел там в заточении четверо суток. Кадры чудесного спасения пушистика распространились в социальных сетях. На видеозаписи видно, как в небольшое отверстие, вырезанное в коробе шахты, пытаются вытащить кота.

«Вот где ты сидишь! Васенька, иди сюда. Тихо, не брыкайся. У него, похоже, что-то с лапами напутано», — говорит одна из спасателей котофея.

После четырех дней в заточении, животное почти не сопротивляется. После того, как его извлекли, Василий сразу же отправился к хозяйке. В результате падения у него была сломана лапа, теперь ему предстоит обследование и продолжительное лечение.