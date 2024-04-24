Жительница Златоуста хочет создать котокафе

Посетители смогут забирать пушистиков к себе

Жительница Златоуста хочет открыть в городе заведение, в котором посетители смогут общаться с котами и кошками. Идея возникла у 27-летней Алены Гордеевой после путешествия с супругом на Тайвань.



«Возможно, мне удастся получить грант на развитие своего проекта, но пока мы с мужем рассчитываем только на себя. Подыскиваем небольшое помещение для нашего кафе, куда смогут приходить все горожане, которые любят мурок. В первую очередь с детьми, а также те, кто по разным причинам не может завести животное дома. На первых порах в меню будут только кофе, чай и выпечка. У нас можно будет не только хорошо провести время в компании пушистиков, но и поиграть в настольные игры», — рассказала «Златоуст.инфо» девушка.

Алена Гордеева уточнила, что все кошки и коты будут осмотрены ветеринаром, привиты и обработаны от паразитов. Жительница города мечтает сделать из котокафе своеобразный приют, из которого пушистиков после знакомства можно будет забрать к себе домой.

«Котокафе — не бизнес, а миссия», — отметила девушка.

Отметим, в Челябинске работает несколько таких заведений. Посетители также могут забрать питомцев к себе.