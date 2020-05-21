Челябинская область на 68 месте по уровню заболеваемости коронавирусом среди регионов страны

Губернатор провел координационный совет по эпидситуации.

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Губернатор Челябинской области на координационном совете дал общую характеристику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе. На сегодня, 21 мая, на Южной Урале количество заболевших CОVID-19 составляет 2 тысячи 52 человека.

«Выздоровели 725 человек — это 35% от заболевших. Прирост заболевших на уровне 4% в день, что соответствует в целом показателю по стране, без учета Москвы и Московской области. По показателю заболевших на 100 тысяч населения мы занимаем 68 место среди всех регионов страны», — привел статистику Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в целом ситуацию с распространением инфекции в регионе удается держать под контролем, а по ряду позиций в Челябинской области сработали с опережением.