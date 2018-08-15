/ Южноуральцы столкнулись с повышением цен на авиабилеты

Новый «билетный» курс вступил в силу со среды.

Колебания курса валют отразились на стоимости авиабилетов на зарубежный рейсы. Сегодня, 15 августа, цена повысилась больше чем на 5%. Установленный Международной ассоциацией воздушного транспорта курс претерпел изменения в ночь со вторника на среду.

На данный момент данный курс составляет 68,5 рублей за доллар и 78 рублей за евро. На прошлой неделе он составлял до 63,5 рублей за доллар и 73,5 рублей за евро. Таким образом, билеты на международные рейсы с сегодняшнего дня подорожают на 6−7%. — рассказала сайту «Первый областной» PR-менеджер сервиса «OneTwoTrip».

Цены повысились у всех авиаперевозчиков. Эксперты предполагают, что валютные колебания отразятся и на стоимости внутренних перелетов.

До какой степени подорожаю билеты, сказать трудно, авиакомпании стараются сдерживать этот рост, потому что боятся потерять пассажиропоток, боятся потерять своих клиентов, но их возможности по сдерживанию очень небольшие, так как рентабельность этой деятельности крайне низкая — в районе 0,5−1,5%. — рассказал радио «Business FM» гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.

Отметим, что пассажирам, которые планируют поездки заграницу, рекомендуют заранее приобретать билеты. Это позволяет сэкономить деньги.