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/ Авиабилеты начали расти в цене

Авиабилеты начали расти в цене

Причиной, как и прогнозировали, стал дорогой керосин.
сегодня в 17:56
  |  Общество

Цены на авиабилеты все же начали расти. Как говорят эксперты, связано это с увеличением стоимости керосина. Жалобы от авиаперевозчиков поступили еще в начале лета. Уже тогда говорили, что бьющая по кампаниям цена отразится на кармане пассажиров. В итоге с 26 июля полеты в эконом-классе по России обойдутся на 200 рублей дороже, а в бизнес-классе — на 400. Эти изменения касаются всех, кто летит компанией группы «Аэрофлот».

Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. — сообщает «Коммерсант».

Сейчас билеты не очень востребованы. «Бум» прогнозируют во второй половине года. Однако в то же время могут подорожать туры. Предполагается, что их цена увеличится на 10%. Связано это не только с ростом стоимости внутренних рейсов, но и новой ценовой политикой зарубежных компаний — на 20−40 евро вырос топливный сбор.

Интересно, что УФАС не считает рост цен на авиационный керосин причиной подорожания билетов на самолет. После рассмотрения службой заявления от, НО «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта», был дан следующий ответ.

В рамках своих полномочий ФАС России осуществляет постойный ежедневный мониторинг всех индикаторов цен нефтепродуктов, в том числе авиационного керосина. По мнению ФАС России, на формирование цен влияет ряд факторов. Это и динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны, большое влияние оказывают налоги. В настоящее время формирование цены на авиационный керосин в РФ осуществляется по рыночным принципам, основанным на сформированной коммерческой инфраструктуре рынка, а именно биржевых торгах и регистрации внебиржевых контрактов. — сообщается в официальном документе, предоставленном УФАС.

Добавим, что эксперты прогнозируют повышение цен еще раз, уже осенью. Осуществится ли это, авиакомпании пока сказать не могут.

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