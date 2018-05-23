/ Хозяин бойцовских собак, покусавших 9-летнего мальчика, выплатит компенсацию

Мужчине также предстоят долгие часы общественных работ.

36-летнего копейчанина, хозяина питбуля и стаффордширского терьера, осудили за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Собаки набросились на мальчика во время прогулки. Хозяин не успел их остановить, а отец мальчика не смог собак отогнать. Суд решил, что пострадавшая сторона должна получить компенсацию, а собачник — подумать об ошибках во время исправительных работ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, также с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 400 тысяч рублей. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, в октябре 2017 года ребенок в Копейске стал жертвой собак. Животные напали на 9-летнего мальчика на улице Некрасова. После произошедшего пострадавшему понадобилась врачебная помощь, мальчика увезли в городскую реанимацию с укусами на лице.