Из-за выбросов оштрафовали асфальтовый завод в Копейске

Прокуратура и министерство экологии провели проверку завода по жалобам жителей.

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Жители Копейска пожаловались на выбросы со стороны асфальтового завода. Минэко и прокуратура проверили предприятие и выявили целый ряд нарушений. В частности, выяснилось, что у завода отсутствует план по снижению выбросов при НМУ.

«В ходе проверки установлены нарушения в виде отсутствия программы производственного экологического контроля, нарушения правил учёта обращения с отходами. Также предприятие не уведомило органы госэкоконтроля при нештатной ситуации о массовом и неконтролируемом выбросе продуктов горения в атмосферу», — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Теперь предприятие должно устранить все три административные правонарушения, которые нанесли вред экологии региона.

«В результате проверки возбуждены дела по административным правонарушениям: несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами производства, а также, сокрытие или искажение экологической информации», — пояснили в министерстве экологии региона.

Минэкологии в свою очередь готово идти на крайние меры и совсем приостановить работу завода, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Министерство экологии будет настаивать на приостановке деятельности данного предприятия. На данный момент все материалы по делу ООО „Оливин“ переданы в прокуратуру и дальнейшая работа будет проходить в тесном взаимодействии с ними», — сообщает начальник управления просвещения министерства экологии Виталий Безруков.

Сейчас директор асфальтового завода оштрафован на 24 тысячи рублей, а само предприятие на 220 тысяч.