Письмо длиной более 100 метров написали Деду Морозу челябинцы

Авторами стали жители микрорайона «Ньютон».

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Самое длинное письмо Дед Мороз получит от жителей Челябинска. Размер послания составил 112 метров 66 сантиметров. Участниками акции стали 300 человек из жилого комплекса «Ньютон». Самому старшему автору — 85 лет, младшему — нет и года.

«Такое длинное письмо Почта России еще не доставляла. Но мы с удовольствием поможем жителям установить новогодний рекорд и доставим послание в резиденцию Деду Морозу в целости и сохранности», — рассказал заместитель директора регионального управления Почты России Игорь Мурзин.

Свои послания главному зимнему волшебнику адресовали детские сады, образовательный центр, а также филиал Дворца пионеров и школьников, расположенные в микрорайоне.

До этого самое длинное письмо Деду Морозу было длиной 15 метров — его прислали школьники из Амурской области.