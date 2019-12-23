Мечты сбываются: Ирина Текслер вручила подарки детям, чьи письма они с мужем сняли с «Елки желаний»

Первая леди региона сегодня осчастливила двоих ребят из Копейска.

Послушать 00:00

22 декабря в резиденции губернатора состоялась акция «Елка желаний», инициатором проведения которой в стране стал президент Владимир Путин.

В мероприятии приняли участие глава региона с супругой, заместители руководителя Челябинской области и министры. Пожелания, которые были размещены на елке, написали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Алексей и Ирина Текслер вытянули желания двоих детишек из Копейска. Первая леди региона сегодня отправилась исполнять новогодние мечты юных копейчан.

Первым свой подарок получил Глеб, его желание с елки сняла Ирина Текслер. Мальчик попросил у деда мороза скоростной велосипед с тормозами. Сегодня он его получил.

«Соблюдай правила дорожного движения!», — посоветовала первая леди региона Глебу.

В благодарность мальчик исполнил для желанной гостьи задушевную песню на баяне, а его опекун — бабушка — подарила жене губернатора семейный кактус.

Второй свой подарок получила пятилетняя Софья. Ее шар снял с «Елки желаний» Алексей Текслер. Девочка мечтала об интерактивной игрушке: кошке или собаке. После того, как малышке вручили игрушечного четвероногого друга, они с Ириной Текслер обсудили сюжет «Щелкунчика». В конце визита девочка пообещала первой леди учиться только на одни пятерки.

Всего на «Елке желаний» висели 50 шаров, к каждому из которых было прикреплено письмо от ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Кто-то из них болен, кто-то проживает в малообеспеченной или неблагополучной семье, но, благодаря доброй новогодней акции, полсотни ребятишек получат заветные подарки. К слову, все желания руководители должны исполнить за собственный счет.