Бывший директор южноуральского завода, которого «похоронили» на родине, прислал письмо из Америки

В Верхнем Уфалее на доме, где он жил, поместили мемориальную доску.

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В Верхнем Уфалее ошибочно признали мертвым бывшего руководителя «Уфалейникель» Олега Хохлова. Южноуралец руководил предприятием до 1993 года, затем улетел в Америку, и связь с ним прервалась. В родном городе, на доме, где он проживал, даже повесили мемориальную доску. Однако выяснилось, что Хохлов жив, этой осенью он прислал письмо своему другу Юрию Абдурахимову, который и инициировал посмертные почести.

«Если Вы стоите, то прошу Вас присесть! Сейчас с Вами будет установлен контакт из загробного мира! Да, да! Дорогой Юрий Васильевич. Я жив и здоров. Ничем никогда не болел. Полон сил и энергии. В этом году в кругу семьи и друзей отметил свое 70-летие», — говорится в тексте письма.

По словам гендиректора «Уралмрамор», который работал в администрации Верхнего Уфалея и вместе развивал город с молодым директором завода Хохловым в начале 90-ых, произошла путаница. Связь между мужчинами прервалась, а уже в 2000-х годах появились данные о смерти.

«Эта вырезка из энциклопедии Челябинской области, откуда брали информацию для мемориальной доски. Здесь Хохлов Олег Игоревич 1949 года рождения, умер в сентябре 2005. А это вторая вырезка, из энциклопедии инженеров Урала. Здесь Олег Игоревич еще живой. Но выпущена она в 2002, и фотография здесь не его», — поясняет Юрий Абдурахимов.

В администрации города пояснили, что изначально рассматривалось ходатайство о посмертном присвоении звания почетного гражданина Олегу Хохлову. Теперь ситуацию обязательно исправят, только при жизни.

«Когда было принято решение, что мы увековечиваем память такого замечательного человека, мы ссылались на определенные документы. Сейчас находится на рассмотрении ходатайство о присвоении почетного звания, мы заменим мемориальную доску, расскажем, что человек жив и здоров, расскажем, чем сейчас занимается», — прокомментировала глава Верхнего Уфалея Вера Ускова.

О подробностях «воскрешения» знаменитого южноуральца смотрите в вечернем выпуске новостей на ОТВ в 21.30.