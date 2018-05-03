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/ Южноуральские ветераны получат именные поздравления от Президента ко Дню Победы

Южноуральские ветераны получат именные поздравления от Президента ко Дню Победы

Тысячи писем дойдут до адресатов к 9 мая.
сегодня в 13:38
  |  Общество

Со 2 мая южноуральские ветераны начали получать поздравительные письма от Президента России Владимира Путина. В общей сложности именные пожелания будут отправлены 25 тысячам ветеранам войны и труженикам тыла. Телеграммы получили особенное оформление, напоминающее о событиях 73-летней давности.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале». На обороте открытки использованы фотографии: военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-ой гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим, а также салюта Победы в Москве. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском филиале «Почты России».

Как говорят сотрудники «Почты России», все письма будут доставлены их получателям, даже если ветеранов не окажется по указанным адресам. В таком слуачае почтальоны и сотрудники пенсионного фонда будут выяснять их фактическое место нахождения.

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