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Последнее интервью Иосифа Кобзона телеканалу ОТВ

Певец любил выступать на Южном Урале.
сегодня в 19:09
  |  Общество

Народный артист Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Челябинск помнит его выступление в 2010 году. Тогда артиста пригласили на День города. Это был подарок для всех жителей южноуральской столицы, ведь песни, которые исполняет Иосиф Кобзон, знает сразу несколько поколений. Перед концертом артист признался, что очень любит Урал. А еще похвастался уникальным званием народного артиста региона.

Когда у меня был юбилейный концерт здесь, в Челябинске, во время антракта Сумин вместе с командой решил придумать новое звание — «Народный артист Южного Урала». Не знаю, получал ли его кто-нибудь потом или нет. Нет у вас такого звания? А вот у меня оно есть. Не знаю, носило ли оно характер случайный или стало системой. — сказал Иосиф Кобзон.

Работать с артистом, по признанию министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, было всем в удовольствие. Несмотря на известность, Иосиф Кобзон оставался простым в общении, готов был к контакту с каждым и всегда вступался за деятелей культуры.

Видел такую картину, спустившись в фойе: Иосиф Кобзон общается с нашими билетерами перед своим выходом на сцену. Он всегда знал, о чем поговорить с людьми. Иосиф Кобзон был не просто настроением целой эпохи, он был мэтром советской, российской эстрады. Это человек, который воплощал в себе талант певца и организатора. Многие мероприятия у нас в стране, тот же «Кинотавтр», проходили с его участием. Страна много потеряла с его уходом. — поделился с сайтом «Первый областной» Алексей Бетехтин.

Те же впечатления произвел Иосиф Кобзон на зампредседателя Городской думы Илью Мительмана. Он рассказал удивительный факт об артисте: во время Дня города песни исполнялись без фонограммы и даже подглядывания в текст. Позже выяснилось, что Иосиф Кобзон знает наизусть больше тысячи своих композиций, а его помощник-клавишник — мелодий.

Любой человек, пообщавшись с Иосифом Давыдовичем, не забудет этот момент. Настолько глубокий человек с таким тонким чувством юмора. Он был такой великолепный рассказчик, что любая аудитория могла его бесконечно слушать. С ним было хорошо и весело и за столом, и на сцене. Других таких я не знаю. — рассказал сайту «Первый областной» Илья Мительман.

Вместе с Иосифом Кобзоном ушла целая эпоха. Артист долго боролся с онкологией. В конце июля потребовалась госпитализация. Врачи боролись за жизнь Иосифа Кобзона, но спасти не смогли. Его не стало на 81-м году жизни.

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