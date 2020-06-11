Очистка городского пляжа началась в Чебаркуле

Таким образом администрация объявляет об открытии купального сезона.

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В Чебаркуле начали приводить в порядок акваторию городского пляжа. Со дна озера водолазы достают стекло и другой мусор. Уборка проводится в водоёме впервые.



Водолазы ныряют на глубину двух метров. 130 метровое дно озера им предстоит очистить от отходов, досок от купели и пластиковых бутылок. Также работа кипит и на берегу, где пляж приводят в порядок. Вся уборка проводится вручную. В администрации отметили, что таким образом открывают безопасный купальный сезон.

«Аукцион у нас выиграло предприятие из города Миасс, это лицензированная организация, у них имеются свои водолазы»,— отметила начальник отдела экологии администрации Чебаркуля Любовь Куракина.

Отметим, ни один пляж в Чебаркуле не прошел проверку безопасности МЧС. В следующем году, экологические рейды планируются в районе Мыса Семерик, пляжа Мелкие пески и Марьиного полуострова.