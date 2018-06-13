/ Южноуральский предприниматель пойдет под суд за распространение пиратских фильмов

Коммерсанту грозит до двух лет заключения.

Предприниматель из Красноармейского района пытался продать в селе Миасское нелицензионные DVD-диски с пиратскими фильмами. 526 носителей он купил в Челябинске и привез в свою торговую точку. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта в крупном размере».

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъято 526 экземпляров нелицензионной продукции. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Специалисты подсчитали ущерб, который такая торговля нанесла правообладателям фильмов. Сумма превысила 124 тысячи рублей. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Красноармейского района.