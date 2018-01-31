/ 4 тысячи бутылок и канистр с контрафактным алкоголем обнаружили в Челябинске

Поддельные спиртосодержащие напитки выдавали за известные бренды.

Накануне правоохранители Челябинска обнаружили склад с нелегальным алкоголем. В гараже хранилось около 16 тысяч литров продукции или 4 тысячи бутылок и других емкостей. Напитки оцениваются на общую сумму в 3 миллиона рублей.

Следствием УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, установлен факт использования чужого товарного знака известного водочного бренда. По предварительным данным, причиненный правообладателю ущерб от противоправных действий составил более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 41-летнего фигуранта уголовного дела.

