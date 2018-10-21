Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.09 75.32 -0.25
Челябинск
сейчас
 
+2 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинская короткометражка стала участником кинофестиваля в Крыму

Челябинская короткометражка стала участником кинофестиваля в Крыму

Фильм «Грымза» покажут в кинотеатре «Победа» на фестивале «Святой Владимир» в Севастополе.
сегодня в 11:29
  |  Культура

Челябинский фильм «Грымза» стал участником фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе. Завтра, 22 октября, его покажут в местном кинотеатре «Победа». Информация об этом появилась в официальной группе Челябинского государственного драматического «Камерного театра».

Вот так мы оказались в тренде (уж простите за цинизм) современного духовно-нравственного кино! А все благодаря нашей Ирине Галаевой — актрисе и помощнице главного режиссера Камерного. Фильм «Грымза», где она играет возрастную балерину-педагога, которую «выдавливают» из любимой профессии — участник фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе. — написали в группе театра.

Отметим, фильм челябинского режиссера Анастасии Чагочкиной «Грымза» рассказывает о бывшей балерине. В силу преклонных лет ту уволили. Впрочем, одержимость балетом и любимой работой дает героине силы на поступок, доказывающий себе и окружающим, что у страсти к любимому делу нет возраста.

Исполнительница главной роли Ирина Галаева, благодаря этому фильму, дважды становилась победительницей в номинации «Лучшая женская роль». В первый раз женщина взяла награду на международном фестивале любительского кино «Прогресс», затем — на Skey-cinema в Москве.

Культура
Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей
12.09.2018
Режиссеры выступили с инициативой создать фильмы про Челябинск при поддержке властей
Общество
Районные кинотеатры теперь будут показывать фильмы в 3D
17.08.2018
Районные кинотеатры теперь будут показывать фильмы в 3D
Общество
Южноуральский предприниматель пойдет под суд за распространение пиратских фильмов
13.06.2018
Южноуральский предприниматель пойдет под суд за распространение пиратских фильмов
Общество
Ленька из фильма «Любовь и голуби» ушел из жизни
09.06.2018
Ленька из фильма «Любовь и голуби» ушел из жизни
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Собаку, попавшую в капкан, спасли в Челябинске
сегодня в 12:18
Собаку, попавшую в капкан, спасли в Челябинске
Происшествия
Двое южноуральцев погибли в ДТП на трассе
сегодня в 11:51
Двое южноуральцев погибли в ДТП на трассе
Культура
Челябинская короткометражка стала участником кинофестиваля в Крыму
сегодня в 11:29
Челябинская короткометражка стала участником кинофестиваля в Крыму
Общество
Панда поселилась в одном из дворов Копейска
сегодня в 11:10
Панда поселилась в одном из дворов Копейска
Происшествия
Ребенка, пострадавшего в ДТП, отказались принимать врачи магнитогорской больницы
сегодня в 10:50
Ребенка, пострадавшего в ДТП, отказались принимать врачи магнитогорской больницы
Общество
Солнечным и морозным будет начало новой недели
сегодня в 07:33
Солнечным и морозным будет начало новой недели
Хоккей
Победой над омичами завершил серию домашних игр «Трактор»
вчера в 20:26
Победой над омичами завершил серию домашних игр «Трактор»
Общество
Царское оружие впервые покинуло московский музей для челябинской экспозиции
вчера в 15:20
Царское оружие впервые покинуло московский музей для челябинской экспозиции
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6