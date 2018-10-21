/ Челябинская короткометражка стала участником кинофестиваля в Крыму

Фильм «Грымза» покажут в кинотеатре «Победа» на фестивале «Святой Владимир» в Севастополе.

Челябинский фильм «Грымза» стал участником фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе. Завтра, 22 октября, его покажут в местном кинотеатре «Победа». Информация об этом появилась в официальной группе Челябинского государственного драматического «Камерного театра».

Вот так мы оказались в тренде (уж простите за цинизм) современного духовно-нравственного кино! А все благодаря нашей Ирине Галаевой — актрисе и помощнице главного режиссера Камерного. Фильм «Грымза», где она играет возрастную балерину-педагога, которую «выдавливают» из любимой профессии — участник фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе. — написали в группе театра.

Отметим, фильм челябинского режиссера Анастасии Чагочкиной «Грымза» рассказывает о бывшей балерине. В силу преклонных лет ту уволили. Впрочем, одержимость балетом и любимой работой дает героине силы на поступок, доказывающий себе и окружающим, что у страсти к любимому делу нет возраста.

Исполнительница главной роли Ирина Галаева, благодаря этому фильму, дважды становилась победительницей в номинации «Лучшая женская роль». В первый раз женщина взяла награду на международном фестивале любительского кино «Прогресс», затем — на Skey-cinema в Москве.