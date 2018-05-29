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Новые автоматизированные посты будут отслеживать состояние воздуха в Челябинске

Купить оборудование распорядился губернатор региона.
сегодня в 10:37
  |  Общество

За качеством атмосферного воздуха в Челябинске будут следить еще пристальнее. В городе появятся дополнительные автоматизированные стационарные посты наблюдений. В состав каждого поста войдут газоаналитический и метеорологический комплексы, система сбора и обработки информации, система передачи данных. Средства на их приобретение решено выделить из областного бюджета. Постановление подписано губернатором Борисом Дубровским. Всего понадобится 32 миллиона рублей.

Будут профинансированы и затраты по содержанию постов и оборудования в размере 16,69 миллионов рублей ежегодно с 2019 по 2025 годы в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора.

Напомним, работы с предприятиями, загрязняющими воздух в мегаполисах, предусмотрена «майскими указами» Президента. Всем заводам и комбинатам нужно определить нормативы и защитить их, а также рассказать, каким образом будет снижаться воздействие на воздух. Местные предприятия ждет каскад проверок.

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