5-й сезон реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС» стартует в Челябинске

Предприниматели Южного Урала получат возможность «прокачать» свое дело под руководством экспертов.

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Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» объявляет старт пятого сезона реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС». Организаторы приглашают к участию действующих предпринимателей.



Реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС» — это крупнейшее бизнес-реалити на Урале, в котором предприниматели под прицелом телекамер на глазах у тысяч зрителей развивают свое дело. В этом сезоне героями проекта станут 7 счастливчиков, которые ставят перед собой амбициозные планы и готовы к новому этапу развития. Кастинг пройдет в Челябинске 26 сентября, желающие могут подать заявку на сайте пробиз.рф.

В этом сезоне экспертное жюри отберет 12 счастливчиков, а уже 7 героев реалити-шоу выберут сами зрители. Ключевую роль в выборе участников будет играть готовность предпринимателей к интенсивной работе, изменениям и масштабированию бизнеса.

«Мы ждем предпринимателей с горящими глазами, тех, кто действительно хочет менять мир вокруг себя. „Территория Бизнеса“, как организатор проекта, готова предложить участникам интересные продукты, консультировать их и помогать в принятии сложных решений», — отметил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Артур Юсупов.

Основная цель реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС» — помочь предпринимателям сделать серьёзный рывок в бизнесе и увеличить прибыль за 1,5 месяца. Работа с трекерами, индивидуальные «дорожные карты», встречи с опытными предпринимателями и экспертами в различных областях, еженедельные задания и испытания на прочность — все это ждет героев нового сезона.

В новый сезон организаторы добавили несколько сюрпризов для участников, чтобы сделать их пребывание на проекте полезным, интересным и разнообразным.

«Зачастую, когда ты долго занимаешься своим делом, что-то начинаешь упускать из виду, потому что все кажется привычным и знакомым. Мы постараемся вывести участников из зоны комфорта и подарить им взгляд на собственный бизнес под другим углом. По традиции их ждут еженедельные задания, по итогу которых эксперты будут оценивать, кто справился, а кто нет. До финала дойдут не все, но каждый получит множество возможностей заявить о себе, pr-поддержку, реальные инструменты для бизнеса и рекомендации опытных предпринимателей», — рассказала о новом сезоне продюсер реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС», исполнительный директор Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Наталья Подкорытова.

Выпуски шоу будут транслироваться на телеканале ОТВ, Youtube-канале «Просто бизнес» и в социальных сетях. Официальным партнером мероприятия выступает Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Генеральный информационный партнер — медиахолдинг «Первый областной».

Информационную поддержку реалити-шоу оказывают: новостные порталы «Собака.ru», «Деловой квартал», «Челябинск сегодня», «Вечерний Челябинск», сайт «Первый областной», радиостанции BusinessFM и «Авторадио Челябинск», портал Geo.pro и студия Ruvision.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».