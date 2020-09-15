Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» объявляет старт пятого сезона
В этом сезоне экспертное жюри отберет 12 счастливчиков, а уже 7 героев
«Мы ждем предпринимателей с горящими глазами, тех, кто действительно хочет менять мир вокруг себя. „Территория Бизнеса“, как организатор проекта, готова предложить участникам интересные продукты, консультировать их и помогать в принятии сложных решений», — отметил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Артур Юсупов.
Основная цель
В новый сезон организаторы добавили несколько сюрпризов для участников, чтобы сделать их пребывание на проекте полезным, интересным и разнообразным.
«Зачастую, когда ты долго занимаешься своим делом, что-то начинаешь упускать из виду, потому что все кажется привычным и знакомым. Мы постараемся вывести участников из зоны комфорта и подарить им взгляд на собственный бизнес под другим углом. По традиции их ждут еженедельные задания, по итогу которых эксперты будут оценивать, кто справился, а кто нет. До финала дойдут не все, но каждый получит множество возможностей заявить о себе, pr-поддержку, реальные инструменты для бизнеса и рекомендации опытных предпринимателей», — рассказала о новом сезоне продюсер реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС», исполнительный директор Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Наталья Подкорытова.
Выпуски шоу будут транслироваться на телеканале ОТВ,
Информационную поддержку
Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».