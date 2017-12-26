/ Гордума поможет одинокому пикетчику-самоподжигателю вернуть пенсию

С документами, вызывающими сомнение у пенсионера, поработают юристы.

Председатель Городской думы Станислав Мошаров сегодня принял одинокого пикетчика, грозившегося поджечь себя под окнами Челябинской администрации. На встречу пришли также юристы гордумы и городской полиции, и начальник УМВД Сергей Миронов. Они выслушали историю пикетчика, который оказался без пенсии из-за садового участка. Изучили предоставленные документы.



Юристы получили пакет документов, начиная с 2013 года. Помочь человеку разобраться юридически, восстановить справедливость, — это наша обязанность. Сразу после Нового года мы увидимся еще раз, посмотрим, к чему пришли. Постараемся, если у нас будут такие основания, помочь по линии социальной защиты каким-то образом поправить материальное положение. После 10 января на ближайшие 20 дней разработаем программу действия. Встретимся с председателем садового товарищества, чтобы не было никаких противоправных действий против Ивана Ивановича. Дополнительно узнаем, возможно ли приостановить исполнительное производство или разбить на большее количество времени, чтобы пенсию полностью не взимали у него. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Гордумы Станислав Мошаров.

Напомним, добиться помощи со стороны пенсионер Иван Дегтярев пытался 4 года. Все это время шла «война» с садовым товариществом и его председателем. В итоге пенсионер решился на отчаянный шаг. Он пригрозил сжечь себя. Успокоить одинокого пикетчика пытались полиция, пожарные, скорая и спасатели. Получилось это только у председателя Гордумы.