/ До 5 лет лишения свободы грозит стрелку из Магнитогорска за ранение пенсионерки

20-летний юноша под воздействием алкоголя открыл стрельбу по прохожим.

57-летняя женщина попала под «шальную пулю» в Магнитогорске. 20-летний житель общежития открыл стрельбу по воздуху из пневматической винтовки после алкогольных возлияний. Увидев прохожего, юноша выстрелил в него.



Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре региона.



Сейчас уголовное дело передано в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Отметим, что максимальные санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

