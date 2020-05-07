Песню «День Победы» на родном языке предлагают спеть онлайн южноуральцам

Инициатором многонациональной акции стал Лев Лещенко.

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Необычная акция стартует 9 мая по всей России. Всем желающим предлагают спеть неформальный гимн Победы. Сделать это можно в режиме онлайн. Кроме того, жителей многонациональной страны просят сделать это на своем родном языке. Лучшие видео с исполнением знаменитой песни «День Победы» покажут на центральном телевидении. Инициатором ее проведения стал народный артист России Лев Лещенко.

«Выберите тот язык, который Вам ближе и роднее. Спойте близкие своему сердце строки на одном из более чем сотни языков России и мира. Это акция — символ многонационального единства наших народов. Мы верим, что два этих слова — День Победы — понятны каждому, кто гордится памятью своих предков», — говорится на сайте акции.

Интерактивная панель с караоке будет доступна с 8 мая по ссылке.