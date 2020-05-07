Ошибки на декорации памятной клумбы в Калининском районе Челябинска будут исправлены

Подрядчик приносит извинения жителям города.

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Жители Челябинска обнаружили грамматические ошибки на табличке, расположенной на благоустроенной клумбе. Инсталляция была подготовлена к 75-летию Великой Победы и расположена в Калининском районе города, напротив концертного зала «Родина».

На фотографии, размещенной в социальных сетях, видно, что в надписи допущены ошибки. Администрация района подтвердила, что элемент декорации уже убрали. Позже он будет исправлен.

«В процессе проведения работ по благоустройству клумбы напротив зала органной и камерной музыки „Родина“ были допущены грамматические ошибки на одном из пяти элементов. Подрядной организации направлены претензии. В настоящий момент элемент демонтирован и находится на исправлении», — сообщили сайту «Первый областной» в районной администрации.

Подрядная организация, занимающаяся благоустройством клумбы, приносит свои извинения жителям района и города.