Космическая ошибка: неизвестный челябинец выдал Гитлера за Героя войны

Теперь за это извиняется один из торгово-развлекательных комплексов.

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Торгово-развлекательный комплекс «Космос», который находится на Северо-западе Челябинска, запустил проект «Имена героев», в рамках празднования юбилея Великой Победы. Челябинцы могут присылать на специально созданный для этих целей почтовый ящик имена своих родственников-героев с их фотографиями и краткой историей. Затем это будет опубликовано в социальных сетях ТРК и транслироваться на экране в самом комплексе.

Один неизвестный решил подшутить над сотрудниками «Космоса» и отправить вымышленную историю, используя фотографию фюрера Германии Адольфа Гитлера, только отредактированную — на ней не было усов. При этом, имя «Героя» выбрано тоже довольно символичное для Челябинска и России — Сумин Владимир Владимирович.

«В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и под Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции», — говорится в истории вымышленного персонажа.

Не узнать Адольфа Гитлера на фотографии невозможно, но сотрудники пропустили данный факт. Это же касается и самой истории. Оформленный пост был опубликован в социальных сетях.

После ожидаемого негодования людей, все было быстро удалено, а затем сотрудники ТРК «Космос» принесли свои извинения.

«Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло», — отмечается в заявлении администрации комплекса.

Также они попытались оправдать свою ошибку тем, что присланная фотография является редкой, так что сотрудникам пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен. Но жители города в это не поверили.

«Это не редкая фотография, сходство заметно невооруженным взглядом. Не стоит оправдывать свою халатность „редкостью“. И надо было изучать историю, а не курсы SMM», — негодуют челябинцы в комментариях к данной записи.

На данный момент все комментарии группы ТРК «Космос» в социальной сети закрыты. А ошибка сотрудников была вовремя замечена, скопирована и уже «разлетелась» по развлекательным контент-сообществам.