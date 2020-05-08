Алексей Текслер поздравит деда-ветерана с Днем Победы по видеосвязи

Губернатор рассказал, что сделает это вместе с сыном.

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В ходе сегодняшнего брифинга по ситуации с распространением коронавируса в региона губернатор Челябинской области отдельно остановился на вопросах празднования главного для страны праздника — Дня Великой Победы. Практически все мероприятия из-за пандемии были перенесены в режим онлайн. Рассказал Алексей Текслер и о том, как поздравит своего родного деда-фронтовика.



«Вы знаете, я с дедом почти каждый день на связи, я очень переживаю за него, как он соблюдает режим самоизоляции, завтра мы сделаем видеозвонок, я соберу сына, мы вместе поговорим с дедом, поздравим его с 9 мая. Все будет, как всегда. Дед всегда ждет этот праздник, для него он очень важен», — поделился губернатор.

В феврале дедушке челябинского губернатора исполнилось 96 лет. Анатолий Михайлович Зотов ушел на фронт в 17 лет из Костромской области. Из учебного полка — сразу на фронт. В годы войны участвовал в прорыве блокады Ленинграда, получил серьезное ранение и полгода провел в госпитале. Сейчас фронтовые истории Анатолий Михайлович рассказывает своему правнуку Мише.

«Я был истребителем танков. С противотанковым ружьем стрелял по танкам, подбил один и награжден медалью „За боевые заслуги“», — рассказал Анатолий Зотов.

В этом году боевые рассказы Миша Текслер прослушает в онлайн-формате, когда будет поздравлять прадедушку вместе с папой 9 мая.