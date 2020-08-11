Песня Варненских казаков попала в клип исполнителей из Екатеринбурга

Музыкантам её передали жители села Кулевчи.

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Клип на казачью песню, которую сочинили жители Варненского района Челябинской области, записали певцы из Свердловской области. Музыкантам её передали бабушки из села Кулевчи. Мотивы песни екатеринбуржцы исполнили а капелла, для клипа был написан сценарий.



Сама фольклорная песня рассказывает о доле замужних девушек, семейных заботах, отношениях в семье и нелегком быте. Мотивы Варненского района выбраны не случайно, именно эта территория входила в новую линию Оренбургского казачьего войска. Пейзажи клипа сняты в Свердловской области, в бассейне реки Реж.

«О своей аутентичной культуре мы знаем крайне мало. Мы знаем только культуры стилизованную. Надежда Бабкина, Кадышева, Золотое Кольцо. Но это не имеет никакого отношения к аутентичной культуре. Все-таки это культура сценическая»,— рассказал ведущий методист центра традиционной культуры среднего Урала «ФолкЪ-ТолкЪ» Вячеслав Печняк.

Отметим, что в этом году коллектив «ФолкЪ-ТолкЪ» выиграл президентский грант «Музыкальная культура Казаков Урала». Изначально деньги хотели потратить на театрализованные представления для школьников. Вмешалась пандемия коронавируса, поэтому было принято решение выпускать контент для социальных сетей. Отметим, сейчас музыканты работают над вторым клипом, основой которому послужила свадебная песня села Авзян, Белорецкого района.