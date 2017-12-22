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Глава Центробанка спела про новые купюры

Клип появился на официальном аккаунте Банка России на youtube.
вчера в 15:47
  |  Общество

Сегодня на канале Банка России на youtube появился видеоклип, посвященный новым банкнотам, введенным в оборот в этом году. Он называется «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей». В основе сюжета некие метоморфозы, которые происходят с обычными гражданами, когда они пытаются расплатиться с помощью данных банкнот. По задумке, корреспондент ТВ снимает сюжет о том, как обыватели воспринимают купюры, и когда она пытается купить мороженное на двухтысячную купюру, все вокруг начинают петь переделанную песню «Владивосток 2000» группы «Муммий Тролль».

Репортаж о вводе в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей пошел не по плану. — представляет свою работу Центробанк.

В одном из эпизодов клипа к пению подключается глава Банка России Эльвира Набиуллина, на 1:40 ее лицо появляется в нижнем левом экране.

Напомним, корреспонденты ОТВ также проводили эксперимент, выясняя, можно ли расплатиться новыми купюрами в Челябинске. Для этого журналист попробовал совершить покупку в небольших торговых точках, супермаркетах и на Центральном рынке. Большинство продавцов ранее не сталкивались с такими банкнотами, но принять их были готовы. Их представили 12 октября, Дальний Восток и Крым опередили более 5 тысяч номинантов в голосовании, которое проходило с июня по октябрь 2016 года. Челябинский метеорит вышел во второй этап голосования, но до финального отбора не добрался.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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