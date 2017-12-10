/ 11-летний гитарист из Челябинска поддержал Олимпийских спортсменов в патриотичном клипе «Родина»

Музыку и вокал исполнили юные россияне.

Юный челябинский гитарист, покоривший не одну сцену, Тимофей Григорович стал участником проекта песни «Родина». Он в составе коллектива «Онлайн бэнд» исполнил музыку, под которую пела солистка Даша Волосевич. Премьера клипа на песню «Родина» состоялась 7 декабря. Его посвятили российским спортсменам, которых пытаются отстранить от Олимпийских Игр.

По всей стране началась массовая волна утешений, слов поддержки и чисто человеческих поступков с целью поднять командный дух наших спортсменов. Они не виновны в том, что остаются дома и лишаются права доказать свое превосходство над конкурентами! Мы очень надеемся увидеть их под «нейтральным флагом». Ведь это дело их жизни. Отступать нельзя! А нам никто не запретит поддерживать и радоваться за своих героев под флагом России. — сказали создатели клипа на песню «Родина».



Песню «Родина» презентовали на премии Kinder МУЗ Awards-2017. На сцене также был челябинский гитарист Тимофей Григорович.