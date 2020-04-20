Первый заболевший выявлен в Троицке

Контакты зараженной сейчас отрабатываются.

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В Троицке Челябинской области подтвердили первое заражение новой коронавирусной инфекцией. Пресс-служба мэрии сообщила о том, что 55-летняя жительница города стала первой заболевшей коронавирусом.

«Заболевшая госпитализирована в восьмую больницу города Челябинска. Троичанка имеет легкую степень заболевания. Сейчас отрабатываются все контакты женщины. Подъезд дома, где живет заболевшая, продезинфицирован силами управляющей компании. Сотрудники областного Роспотребнадзора провели обработку самой квартиры. Ситуация находится под контролем главы города и оперативного штаба», — отмечают в пресс-службе администрации Троицкого городского округа.

По месту работы женщины также будут проведены работы по дезинфекции.