Уже больше сотни заболевших: в Челябинской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Семейные очаги распространения болезни являются самыми многочисленными.

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В Челябинской области обновили статистку по заражениям коронавирусной инфекцией. Так, на сегодняшний день, 21 апреля, зарегистрировано 107 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 38 смогли выздороветь, и эти пациенты выписаны из больниц. По-прежнему зарегистрирована лишь одна смерть — 66-летнего мужчины, страдавшего онкологическим заболеванием в последней стадии.

«Все заболевшие граждане находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию», — сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что на госпитализации в данный момент остается 68 человек:

Магнитогорск — 18 человек;

Челябинск — 17 человек;

Златоуст — 8 человек;

Верхний Уфалей — 4 человека;

Ашинский, Кизильский, Красноармейский районы и Трехгорный — по 2 человека;

Катав-Ивановский, Коркинский, Сосновский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы, а также Копейск и Бреды — по одному заболевшему;

Также зарегистрированы 4 пациента из других субъектов Российской Федерации.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что основными очагами заболевания являются семьи. Они также самые многочисленные.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и режиму обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88. Также все приезжающие из других регионов, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, должны сообщить о себе на горячую линию Минздрава Челябинской области: 8-351-240-15-16.