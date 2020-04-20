Как в Челябинской области можно самостоятельно сдать тест на коронавирус?

Пока этим занимается лишь одна частная клиника.

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Все больше южноуральцев обеспокоены распространением коронавирусной инфекции. И многие из них постоянно задаются вопросом «где я могу сдать анализ на COVID-19?».

Отметим, что в данный момент исследования на коронавирус проводятся в 11 лабораториях, расположенных в четырех муниципальных образованиях области: Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. И лишь одна из них частная — медицинский центр «Лотос».

Как сообщают в организации, они используют лишь одну тест-систему из одиннадцати, зарегистрированных в России.

«Тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 в нашем центре проводится на системе для выявления РНК методом ПЦР „Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин“. Производитель АО „Генериум“. Диагностическая специфичность теста составляет 96-100 процентов», — сообщают в МЦ «Лотос».

Чтобы сдать тест человеку без признаков ОРВИ, можно прийти в челябинскую клинику с 8 утра до 21 вечера ежедневно, либо же вызвать для забора теста на COVID-19 бригаду скорой медицинской помощи с 7 утра до 23 вечера ежедневно.

«Если результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 положительный, об этом Вас известит сотрудник ООО МЦ „Лотос“. Ваш материал для подтверждения или опровержения будет отправлен в лабораторию ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии“. Тест показывает результаты, актуальные на момент исследования», — подчеркивают в медицинской организации.

При этом отмечается, что тест на коронавирус в МЦ «Лотос» могут сдать лишь те категории граждан, которые:

Не возвращались из-за рубежа;

Не возвращались из Москвы или Санкт-Петербурга за последние 14 дней, а также не имевших контакты с вышеперечисленными лицами;

Не имели контакты с заболевшими COVID-19 за последние 14 дней;

У которых не имеются клинические проявления ОРВИ: насморк, кашель, боль в горле, температура (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 года).

Стоимость разового анализа на коронавирусную инфекцию в ООО МЦ «Лотос» составляет 2 тысячи 850 рублей. А если требуется выезд бригады на дом, то это будет стоить от 1 тысячи 300 рублей (сбор анализов до шести человек), либо 2 тысячи 600 рублей (забор анализов более, чем у шести человек).

При этом, если вы чувствуете недомогание, то вам следует немедленно вызвать своего участкового врача на дом.

Если у вас имеются вопросы о коронавирусной инфекции, то их можно задать по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-88.